Helena Prestes osa: look supersexy per l’ex gieffina a un evento a Milano

Helena Prestes continua a far parlare di sé. In queste ore, la modella brasiliana ha raggiunto Milano per prendere parte ad un evento in un noto ristorante di Piazza Duomo. In questo frangente, l’ex concorrente del Grande Fratello ha optato per un look supersexy che ha messo in risalto la sua figura. La compagna di Javier Martinez ha indossato una vestito di pizzo che ha messo in mostra la lingerie nera presente sotto. La donna ha abbinato il tutto con una capigliatura al naturale e labbra rosse. Helena Prestes ha condiviso l’evento con alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo italiano tra cui alcune ex gieffine come Perla Vatiero, Greta Rossetti ma anche Mariana Rodriguez e Francesca Rocco. In alcune foto postate sui social si vede la donna insieme ad alcune protagoniste della serata.

Helena Prestes parla della scelta di lasciare Milano

Il look supersexy di Helena Prestes ha scatenato i commenti da parte dei suoi sostenitori. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto il seguente messaggio: “Può davvero indossare tutto, non è mai volgare” mentre un altro “Che presenza! Look da tigra”. Per Helena Prestes è un momento davvero d’oro sia a livello lavorativo che sentimentale. Proprio la donna intervistata dal settimanale Chi aveva riferito in merito alla sua scelta di cambiare città le seguenti parole: “Milano l’avevo scelta perché si sta bene: si mangia bene e sotto il profilo della logistica è perfetta per il mio lavoro di modella. Però stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York… Alla fine qui siamo a un’ora da Roma”