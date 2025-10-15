Helena Prestes, reunion con due ex gieffine a Milano: ecco chi e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello dove ha ottenuto un grandissimo successo. In questi giorni, la modella brasiliana si è recata a Milano per alcuni impegni di lavoro. L’ex gieffina ha preso parte ad un evento in un noto bistrot della città dov’è stato presentato un nuovo brand di cappelli. Per l’occasione, la 35enne ha avuto modo d’incontrare alcuni volti noti dello spettacolo tra cui due ex gieffine. Si tratta di Greta Rossetti e Perla Vatiero che avevano partecipato qualche anno al Grande Fratello. Le due donne hanno stretto un’importante amicizia dopo essersi conosciute a causa di un ragazzo durante Temptation Island. Helena Prestes ha pubblicato uno scatto nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme alle due ex fidanzate di Mirko Brunetti. Neanche a dirlo, la reunion ha scatenato la reazione da parte del popolo social che è apparsa molto sorpresa.

Helena Prestes sta cercando di avere un figlio

Nel frattempo, Helena Prestes è la protagonista della copertina dell’ultimo numero del settimanale Chi, uscito oggi in tutte le edicole italiane. La modella brasiliana insieme a Javier Martinez hanno raccontato come sta procedendo la loro storia d’amore e di avere importanti progetti per il futuro. La donna ha annunciato di stare cercando un figlio con il compagno conosciuto al Grande Fratello anche se ha molta paura. L’ex gieffina ha ammesso senza filtri: “ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima.”