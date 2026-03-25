Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: l’annuncio social

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate del Grande Fratello 2024 dove ha trovato il successo e l’amore. Dopo l’uscita dalla porta rossa, la modella influencer ha stretto importanti collaborazioni che l’hanno portata a girare tutt’Italia ma anche l’estero. Proprio la donna è stata confermata come volto di Primadonna per la seconda stagione consecutiva. La compagna di Javier Martinez infatti sarà la testimonial del noto brand di abbigliamento italiano per la collezione primavera/estate. La nuova campagna che vedrà protagonista Helena Prestes uscirà il prossimo 27 marzo e c’è già tantissima attesa da parte dei fans per scoprire le nuove tendenze in arrivo. Il marchio ha deciso di puntare nuovamente sull’ex gieffina dopo il successo ottenuto con la linea invernale.

Helena Prestes è il volto della collezione primavera/estate di Primadonna

La modella influencer è il volto della nuova collezione primavera/estate di Primadonna in uscita nei prossimo giorni in tutta Italia. Helena Prestes sta vivendo un grande momento, fatto di tanti successi personali. La donna molto presto farà ritorno anche in televisione. L’ex gieffina è attesa tra le protagoniste della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video in uscita nelle prossime settimane. In quel frangente, la donna insieme ad altri 49 concorrenti si sfideranno in prove di cultura e fisiche per vincere un montepremi finale che sarà destinato ad un seguace del programma.