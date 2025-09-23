Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello, dove è arrivata in seconda posizione. Durate l’estate, la modella brasiliana ha firmato molte collaborazioni importanti con diversi brand italiani ed esterni. Ad inizio settembre, la donna ha raggiunto New York per impegni di lavoro. Una volta in Italia, Helena Prestes ha preso parte alle registrazioni di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video che verrà lanciato sulla piattaforma nella primavera 2026. In queste ore stanno circolando in rete alcune anticipazioni in merito alle registrazioni del programma, che si sono concluse solo ieri 22 settembre. Secondo quanto trapelato da Lorenzo Pugnaloni, la compagna di Javier Martinez avrebbe raggiunto la finalissima del reality show insieme a Shaila Gatta, Edoardo Tavassi, Matteo Diamante e Federico Fusca.

Helena Prestes ha raggiunto la finale di The Fifty

La modella brasiliana ha raggiunto un nuovo traguardo ovvero aver raggiunto la finale di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon. Helena Prestes ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da guerra per quanto concerne questo genere di programmi. La 35enne infatti aveva raggiunto la finale sia di Pechino Express in coppia all’amica Nikita Pelizon che al Grande Fratello, dove perse solo contro Jessica Morlacchi. Nel frattempo, la donna sta facendo lentamente ritorno sui social dopo la fine delle registrazioni di The Fifty dov’è stata tra le protagoniste insieme alla sua acerrima nemica Shaila Gatta. Il ritorno della brasiliana è molto atteso da parte dei suoi sostenitori, che non vedono l’ora di rivederla dopo giorni d’assenza social.