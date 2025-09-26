Helena Prestes, nuovo successo per l’ex gieffina: “Sogna e fallo succedere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione in seguito alla fine del Grande fratello, dove si è classificata in seconda posizione. Dopo la fine del reality show, la modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni con noti brand italiani ed internazionali. Proprio l’ex gieffina è tornata a far parlare di sé nella giornata del 26 settembre quando ha accompagnato il fidanzato Javier Martinez ad un evento presso un centro commerciale di Terni. In questo frangente, Helena Prestes ha condiviso alcune storie nel suo profilo Instagram. In una la 35enne la si vede davanti ad un negozio di Yamamay dove è presente un cartellone pubblicitario con la sua immagine. Nella storia la donna dichiara le seguenti parole: “cliccate qui per il mio corso di coaching per sogna e fallo succedere. Non è vero era solo per farvelo vedere.”

Helena Prestes è il volto della campagna pubblicitaria di Yamamay

La compagna di Javier Martinez sta ottenendo un grande successo in seguito alla fine del Grande fratello Helena Prestes è oggi il volto di una campagna pubblicitaria di Yamamay, un noto brand italiano. Proprio l’ex gieffina si è resa protagonista di una simpatica scenetta con una coppia di anziani all’interno del centro commerciale di Terni. Nella storia postata su Instagram si sente i due signori fare i complimenti alla modella brasiliana per la sua bellezza, tanto da dichiarare: “sei molto bella.” Una nuova conquista per la 35enne, che sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La storia d’amore con lo schiacciatore argentino del Terni Volley Academy sta procedendo a gonfie vele come testimoniano alcuni video e foto pubblicati di recente sui social.