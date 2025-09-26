Javier Martinez, la dichiarazione che gela i fans: ecco cosa ha detto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere al centro dell’attenzione. Ieri 25 settembre, il pallavolista argentino è stato l’assoluto protagonista della presentazione del Terni Volley Academy, la squadra con cui disputerà il campionato di A3 a partire da fine ottobre. In questo frangente, l’uomo ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni alle emittenti locali presenti sul posto. Il compagno di Helena Prestes intervistato da Tele Galielo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ritorno in campo dopo essere rimasto fermo per più di un anno a causa della partecipazione al Grande Fratello. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole, gelando i fan: “La trattativa è nata da quest’estate da una mia voglia di tornare a giocare a pallavolo forse per il mio ultimo anno“. Lo schiacciatore argentino ha concluso che Terni ritorna su un campionato molto importante come quello dell’A3, tanto da essere molto stimolato a fare bene.

Javier Martinez manda in tilt i fan alla presentazione della sua squadra

Nel corso delle interviste, Javier Martinez ha parlato anche di Helena Prestes, affermando di non vedere l’ora di conoscere Terni insieme a lei. I due sono apparsi molto complici e innamorati durante la presentazione della squadra. Proprio lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha mandato in tilt i fans quando ha fatto un cuore con le mani per la compagna presente negli spalti del Palaterni, pieno di persone venute a sostenere il team. Solo qualche giorno fa, l’uomo aveva emozionato tutti, facendo una dichiarazione d’amore per Helena Prestes. L’atleta professionista aveva scritto in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram che dichiarava così: “grazie ad Helena Prestes che ha avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi.“