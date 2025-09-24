Helena Prestes, nuova indiscrezione dal reality show di Amazon: “E’ stata male”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione. La modella brasiliana ha appena concluso le registrazioni di un nuovo programma che debutterà nel 2026 su Amazon Prime Video. La donna ha appena finito di registrare The Fifty, un reality show dove i concorrenti si mettono alla prova in prove fisiche, psicologiche e di cultura. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez è finita al centro dell’attenzione per un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano sui social. L’esperta di gosip ha pubblicato una segnalazione su Instagram che cita in questo modo: “Dicono che abbia avuto attacchi di panico nel reality show e sia stata la chiamata di Javier a calmarla.” Di qui è arrivato il commento di Deianira Marzano che ha scritto: “che vi avevo detto”.

Helena Prestes sarebbe stata male durante The Fifty

La modella brasiliana sarebbe stata male durante le riprese di The Fifty. Un’indiscrezione che troverebbe conferma con le parole di Alessandro Rosica, il quale in alcune storie di Instagram ha rivelato che Helena Prestes non stava bene ed ha accusato fortemente la mancanza di Javier Martinez. Proprio la donna è tornata a far parlare di sé nella giornata del 24 settembre quando è stata immortalata a Teramo ad assistere all’amichevole del compagno contro l’Abba Pineto Volley. L’ex gieffina è stata paparazzata da alcune fan mentre scattava alcune foto allo schiacciatore argentino, nel frattempo in campo con la sua squadra, la Terni Volley Academy.