Helena Prestes non si ferma più: nuovo evento a Milano, l’annuncio sui social

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. La donna è appena tornata a Terni dove vive con il fidanzato dopo aver partecipato ad alcuni eventi sia a Milano che a Napoli. In queste ultime ore, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a far parlare di sé per un annuncio che ha lanciato nelle sue storie di Instagram. La donna ha pubblicato un video in cui dichiara le seguenti parole: “Buongiorno, buona domenica, vi lascio questo messaggio. Questo martedì sarò dalle 15 in Corso Vittorio Emanuele a Milano per conoscere la nuova collezione di Yamamay Man. Vi aspetto numerosi. Mi farebbe un enorme piacere.”

Helena Prestes a Milano per un evento di Yamamay

La modella brasiliana tornerà presto a Milano per un evento della Yamamamy, un noto brand di abbigliamento e intimo italiano. Helena Prestes è stata annunciata come testimonial della collezione sportiva del marchio alcune settimane fa insieme a Javier Martinez. Per la donna è un periodo davvero d’oro dal punto di vista lavorativo. Grazie al Grande Fratello, la modella brasiliana è riuscita a trarre delle importanti collaborazioni lavorative con noti brand italiani ma anche stranieri. Qualche settimana fa, la donna è volata fino a New York per prendere parte ad una campagna pubblicitaria che uscirà nelle prossime settimane.