Helena Prestes e Javier Martinez: importanti progetti per il futuro per i due ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una coppia amatissima dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nel corso della scorsa edizione del Grande fratello dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Proprio la coppia ha di recente fatto un passo importante quando ha deciso di andare a convivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dal Terni Volley Academy, una squadra che milita nel campionato di A3. Di recente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno svelato di avere importanti progetti per il futuro nel corso di un’intervista a Chi. La modella brasiliana ha raccontato: “Adesso stiamo cercando una casa da comprare, magari il prossimo anno torniamo al nord se Javi non gioca più qui”.

Helena Prestes e Javier Martinez vogliono un bambino

Oltre ad una casa di loro proprietà, gli Helevier hanno rivelato di aver intenzione di diventare genitori molto presto. Helena Prestes e Javier Martinez hanno annunciato ai lettori del settimanale diretto da Alfonso Signorini di stare cercando un bambino. Il pallavolista del Terni volley Academy ha dichiarato le seguenti parole: “Qui non si contano i follower – non li abbiamo mai contati – ma si contano le lune. E sa una cosa? Il giorno migliore di questo mese era quello in cui sono arrivato a casa più stanco dagli allenamenti. L’altra sera c’era proprio la superluna o una cosa così… e io ero a pezzi. Il contrario di un Super Saiyan, insomma (ride, ndr) ed Helena aveva un muso”