Helena Prestes, nuovo traguardo raggiunto: “Sembrava impossibile”

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello. In seguito alla sua esperienza all’interno del reality show, la donna ha saputo siglare importanti collaborazioni con importanti brand italiani ed esteri. Proprio la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé ieri 31 luglio con una storia postata nel suo profilo Instagram. La fidanzata di Javier Martinez ha informato i suoi fan di aver raggiunto un nuovo traguardo. Helena Prestes ha scritto. “Una volta l’ho sognato, sembrava impossibile. Quasi dieci anni dopo ma ce l’ho fatta. #usaworkvisa”. L’ex gieffina ha detto di aver ricevuto il visto per poter lavorare anche nel suolo americano. Un traguardo che non è stato semplice da ottenere visto che ha atteso oltre 10 anni.

Helena Prestes ha ottenuto il visto per lavorare in America

La modella brasiliana ha annunciato di aver raggiunto un nuovo obbiettivo ovvero quello di ottenere il visto per poter lavorare anche in America. I sogni di Helena Prestes tuttavia non si fermano qui perché nella storia postata su Instagram ha aggiunto le seguenti parole: “Next dream: word with skydiving brand”. La donna è una grande amante del paracadutismo. La fidanzata di Javier Martinez aveva sorpreso i suoi fan postando nel suo profilo Instagram in cui la si vede lanciarsi col paracadute sopra le piramidi di Giza. In quell’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello era stata riempita di complimenti per il coraggio mostrato.