Helena Prestes, momento d’oro per l’ex gieffina: è sbarcata in Brasile! L’annuncio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes, che si è classificata in seconda posizione nell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana sta vivendo un periodo di grande popolarità e successo dal punto di vista lavorativo. Di recente, la compagna di Javier Martinez è stata la protagonista di un’esperienza da sogno a bordo di un veliero per Guess, noto brand di moda italiano. La donna inoltre ha annunciato la collaborazione con un brand per kite surf, sport che ama praticare quando trova del tempo libero. Finita qui? No, perché ieri 22 giugno Helena Prestes ha fatto un annuncio su X, il vecchio Twitter, che ha scatenato i suoi fan. L’ex gieffina ha rivelato che sarà tra le testimonial di un brand di abiti brasiliano, la Nanaminze, pubblicando una foto in cui indossava una loro camicia bianca e un pantalone nero.

Helena Prestes sbarca in Brasile: nuova collaborazione con un brand di abiti

Helena Prestes è sbarcata in Brasile. La donna ha annunciato una nuova collaborazione col noto brand di vestiti brasiliano. La modella brasiliana ha ottenuto grandi consensi dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello. Di recente, Jessica Morlacchi ha riservato delle parole di stima nei confronti dell’ex gieffina nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog. La cantante ha detto che la modella brasiliana è una persona dal cuore d’oro, tanto da avere legato molto durante gli ultimi mesi del GF. La donna ha poi dichiarato: “le discussioni sono normalissime per via della tensione che provoca stare chiusi in una Casa. Abbiamo discusso e poi abbiamo fatto pace. Spegnere le luci con lei è stato importante e un messaggio molto bello”.