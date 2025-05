Helena Prestes, messaggio commuovente per i fan: “Questo per me è un sogno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è reduce dal successo ottenuto all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha conquistato il pubblico sia per il suo carattere esplosivo sia per la sua storia d’amore passionale con Javier Martinez, che ha condiviso con lei l’esperienza televisiva. La modella sta vivendo un periodo d’oro, fatto di molteplici impegni come testimoniato da lei stessa in alcuni foto e video postati sul suo profilo Instagram dov’è seguita da 400 mila followers. Dopo aver fermato le strade di Bari per un evento di un noto brand di calzature italiane, Helena Prestes è volata a Cannes per partecipare alcuni eventi collegati alla manifestazione cinematografica tra le più importanti al mondo. La modella brasiliana ha avuto modo d’incontrare Rihanna e Asap Rocky ad un party di un brand di occhiali e ha sfilato sul red carpet per la prima del film Fuori, con protagonista l’attrice Valeria Golino

Helena Prestes ha conquistato Cannes: il messaggio di ringraziamento per i fan

L’ex concorrente del Grande Fratello ha conquistato Cannes grazie ai suoi look. Helena Prestes si è presentata sul tappeto rosso con un abito bianco che ha messo in mostra le sue curve. Finita qui? No, perché ieri 22 maggio la donna è stata inviata alla sfilata di Philipp Plein, dove ha sfoggiato un look super sexy. La compagna di Javier Martinez ha indossato una tutita attillata nera con tanti strass che hanno messo in risalto il suo corpo tonico. Proprio ieri, l’ex gieffina ha pubblicato un messaggio nel suo canale d’Instagram per ringraziare i suoi fan dell’affetto dimostratole in questo ultimo periodo. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Vi devo ringraziare per il supporto che fate con le persone con cui collaboro e sto lavorando in questi ultimi giorni. Qualsiasi tagga che faccio la persona mi ringrazia, dice che “siete fortissimi, pazzeschi”. Questo per me è un sogno, non sto vivendo veramente.”