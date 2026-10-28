Monte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo, Quartiere Galluccio: assemblea pubblica con i residenti
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MONTE SANT’ANGELO, QUARTIERE GALLUCCIO: VENERDÌ 30 OTTOBRE UN’ASSEMBLEA PUBBLICA CON I RESIDENTI
Il Comune di Monte Sant’Angelo promuove un’assemblea pubblica dedicata alle questioni che interessano i residenti del quartiere Galluccio, in programma venerdì 30 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorium “P. Principe”.
All’incontro parteciperanno il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, l’Amministrazione comunale, gli uffici competenti e l’avvocato Nino Matassa, che ha seguito sin dagli inizi l’intera vicenda.