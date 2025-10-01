Helena Prestes, lo scherzo a Javier Martinez è esilarante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello. Dopo aver trascorso l’estate tra l’Italia e l’estero, la modella brasiliana e il 30enne argentino hanno iniziato la loro nuova vita a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale di volley che disputerà da fine ottobre il campionato di A3. Nel corso della giornata di ieri 30 settembre, l’ex gieffina ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok che ha suscitato grandi risate tra i suoi seguaci. Nel video postato si vede Helena Prestes con indosso un costume a forma di emoj mentre apre la porta ad Javier Martinez, appena tornato da un allenamento con la sua squadra in vista dell’amichevole di oggi 1 ottobre. Sempre nel filmato, la donna balla e disturba il compagno mentre cucina con indosso solo un grembiule. Neanche a dirlo, il video ha scatenato la reazione del popolo del web. Un utente su X ha scritto: “sono la mia vita, che coppia adorabile”.

Helena Prestes e la dedica per Javier Martinez

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far sognare gli italiani a distanza di mesi dalla fine del Grande fratello, che ha visto nascere la loro storia d’amore che ormai va avanti da quasi otto mesi. Proprio la modella brasiliana ha emozionato i suoi fans nei giorni scorsi quando ha pubblicato una sentita dedica per il pallavolista del Terni Volley Academy. In una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, la 35enne ha scritto per il compagno: “Ogni giorno riesci a sorprendermi con la tua dolcezza e presenza”. La storia d’amore tra i due ex gieffini procede a gonfie vele, tanto da apparire sempre più innamorati e complici sui social ed agli eventi.