Helena Prestes, l’incontro con una star della musica è virale: “Non riesco a spiegare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è classificata in seconda posizione all’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. In queste ultime ore, la donna è volata a Cannes, dato che stasera 20 maggio sfilerà sul red carpet della nota manifestazione cinematografica francese. Ma prima di questo, Helena Prestes ha partecipato ad un party di un noto brand di occhiali, dove ha avuto l’opportunità d’incontrare una star della musica mondiale. Si tratta di Rihanna, che in attesa del terzo figlio ha accompagnato il compagno Asap Rocky all’evento. In alcuni video e foto postati in rete si vede l’ex concorrente del Grande Fratello dare un bacio sulla guancia alla cantante.

Helena Prestes ha incontrato Rihanna a Cannes

L’incontro di Helena Prestes con Rihanna a Cannes è diventato virale in breve tempo sui social. La prima a raccontare l’accaduto è stata proprio la modella brasiliana che ha pubblicato una foto della star della musica insieme ad Asap Rocky nel suo profilo X. La donna ha allegato alla foto la seguente didascalia: “Non riesco a spiegare”, dimostrandosi molto emozionata di quanto appena successo. Neanche a dirlo, la foto ha scatenato i commenti da parte dei fan come questo: “Le mie due regine nella stessa stanza”. La fidanzata di Javier Martinez aveva raccontato all’interno della casa del Grande Fratello di essere una grande fan della cantante di Umbrella. In più di un’occasione, la modella brasiliana aveva cantato le canzoni dell’artista.