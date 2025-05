Helena Prestes, lo scherzo a Javier Martinez diventa virale: cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno insieme da ormai tre mesi, tanto da apparire più uniti e innamorati che mai. I due sono reduci da una vacanza in Egitto, dove hanno entusiasmato i loro followers con foto e video delle loro esperienze. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, Helena Prestes ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok, dov’è seguita da tantissimi seguaci. Nel video, la modella brasiliana è protagonista di uno scherzo ai danni di Javier Martinez. Nel filmato, la donna afferma alcune frasi celebri di Senza Parole, la canzone scritta da Vasco Rossi. Parole che hanno insospettito e preoccupato il pallavolista argentino, ignaro di essere finito in una trappola esilarante orchestrata dalla fidanzata.

Lo scherzo di Helena Prestes a Javier Martinez ottiene 1 milione di views

La modella brasiliana ha scatenato il popolo social con uno scherzo ai danni del fidanzato. Il video postato su Tiktok ha registrato oltre 1 milione di views in pochissimo tempo. Helena Prestes e Javier Martinez stanno dimostrando di essere una coppia molto unita. Proprio ieri, il pallavolista argentino ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui lo si vede teneramente abbracciato alla fidanzata, mezza addormentata. A distanza di tre anni dall’inizio della love story, gli Helevier così si fanno chiamare in rete appaiono innamoratissimi, pronti a costruire il loro futuro insieme. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere quali altre novità ci riserverà questa coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello.