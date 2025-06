Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo grande traguardo per la coppia dopo la bufera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello dove si sono innamorati. Dopo aver passato alcune giornate sull’isola di Capri per partecipare a Vip Champion insieme ad altri vip, gli Helevier hanno fatto ritorno a Milano. Proprio qui i due sono stati travolti da una bufera mediatica. Tutto è iniziato quando Carlo Motta ha postato una storia su Instagram e rilasciato un’intervista a Fanpage, dove ha ammesso di essersi visto con Helena Prestes dopo la fine del Grande Fratello per alcuni incontri. Dichiarazioni che hanno scatenato un vero caos mediatico, tanto che molti utenti su X hanno accusato la modella brasiliana di aver tradito Javier Martinez con l’ex fidanzato.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato i 4 mesi di relazione

Nella giornata di ieri, Helena Prestes e Javier Martinez hanno finalmente rotto il silenzio social, specialmente lei postando una storia nel suo profilo Instagram. Nel messaggio, la modella brasiliana ha voluto rispondere alle voci di tradimento che erano circolate sul web in questi giorni: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”. L’ex gieffina ha così scacciato le voci di una crisi o addirittura una rottura, pronta a festeggiare col compagno i quattro mesi di relazione. Proprio ieri 7 giugno gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – hanno raggiunto un nuovo grande traguardo nonostante le polemiche.