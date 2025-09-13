Helena Prestes, l’annuncio incuriosisce i fans: “Non vi farò dormire..”, l’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta avendo molto successo in seguito alla sua partecipazione all’interno del Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana ha partecipato il 12 settembre ad un evento a Milano dove ha presentato una linea di make up realizzata in collaborazione con un noto brand italiano. In questo frangente, la 35enne ha sorpreso i suoi fans facendo un annuncio che ha lasciato tutti sorpresi. La compagna di Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “tra poco no non vi farò dormire di nuovo”. Neanche a dirlo, le dichiarazioni di Helena Prestes hanno incuriosito il popolo social, che si sta domandando quale progetto andrà a fare.

Helena Prestes vicina ad un nuovo reality show?

L’ex concorrente del Grande fratello è finita al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni che ha fatto durante un evento a MIlano. Parole che hanno incuriosito sia i fans che gli esperti di gossip. Tra questi Deianira Marzano che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la segnalazione di un utente che le domandava delucidazioni sulle parole di Helena Prestes. Di qui è arrivata la replica dell’esperta di gossip, che ha scritto: “credo reality“. Non è la prima volta che la compagna di Javier Martinez viene associata a qualche nuovo reality show. Solo qualche tempo fa alcuni avevano annunciato la sua probabile partecipazione al Gran Hermano, che andrà in onda prossimamente in Spagna con una nuova edizione. Non sarebbe la prima ex gieffina che fa un’esperienza del genere visto che prima di lei c’erano stati Luca Onestini e Oriana Marzoli. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere in quale progetto sarà protagonista la modella.