Helena Prestes incanta a Milano, il popolo social: “Sembra Angelina Jolie”

Helena Prestes è stata la grande protagonista della giornata del 12 settembre quando ha preso parte ad un evento a MIlano. La modella brasiliana ha presentato la linea di make-up Riflessi di Luce prodotta in collaborazione con Qstudio presso una nota profumeria del centro della città della moda. In questo frangente, l’ex gieffina è stata accolta da molti fans che sono intervenuti per vederla e per comprare i prodotti della linea di make up. Helena Prestes ha incantato tutti indossando un look da vera star del cinema con rossetto rosso e chioma color marrone cioccolato. Il tutto abbinato ad un elegante abito nero, che ha catturato l’attenzione di tutti.

Helena Prestes e quella straordinaria somiglianza con Angelina Jolie

Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha pubblicato un post con un lungo messaggio nel suo profilo Instagram per ringraziare il brand di make di cui è testimonial. L’ex gieffina ha scritto il seguenti parole: “C’è una forza silenziosa in ciò che ci fa sentire sicure. Il nero porta con sé un’eleganza senza tempo, ma è il make-up di Qstudio a darmi la fiducia di guardarmi intorno e sorridere con pienezza. Il rosso sulle labbra è più di un affermazione che sono esattamente dove dovrei essere. Quanta emozione❤️Il trucco non mi trasforma in qualcun’altra, amplifica semplicemente chi sono, rivelando al mondo la mia versione migliore. GRAZIE 🙏 a tutti quanti che hanno partecipato!!!“. Neanche a dirlo, il post ha scatenato i commenti da parte del popolo social. Molti hanno notato una straordinaria somiglianza con Angelina Jolie, grande attrice del cinema americano.