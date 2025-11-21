Helena Prestes lancia una frecciatina social: c’entrano due ex gieffine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di parecchi mesi dalla fine del Grande Fratello dov’è arrivata in finale prima di essere eliminata. In questi ultimi giorni la modella brasiliana è finita al centro di alcuni attacchi da parte di due ex gieffine, che hanno preso parte con lei al reality show. Si tratta di Zeudi Di Palma e Ilaria Galassi, che hanno dimostrato di avere ancora il dente avvelenato nei confronti di Helena Prestes. Se l’ex Miss Italia ha criticato la decisione degli autori di riammettere la compagna di Javier Martinez nel gioco, l’ex membro delle Non è la Rai ha dichiarato su Instagram: “toc toc avviso ai naviganti. La lista di Natale è per i bambini non per chi ha già tanti followers. Alcune richieste mi sembrano più strategia che bisogni reali”, facendo riferimento alla lista regali che l’ex gieffina ha aperto.

Helena Prestes lancia una frecciatina a Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma

A distanza di ore ecco che Helena Prestes ha deciso di intervenire. La modella brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo X, dov’è molto attiva. La donna ha scritto un messaggio che è sembrato una chiara frecciatina nei confronti di Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma, che l’hanno attaccata in queste ore. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Se non riesci a gestire la mia luce, aggiusta lo sguardo o allontanati. Abbi il coraggio di parlare chiaramente invece di alludere a qualcuno. Dimostra che sai cosa stai dicendo e che hai coraggio.” Chissà se la disputa tra le tre donne terminerà così oppure ci riserverà altri colpi di scena? Non ci resta che attendere.