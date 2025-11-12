Helena Prestes lancia un importante messaggio sui social: “Ogni piccola nostra azione…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si trova da ormai una settimana in Brasile per una vacanza-lavoro con Cometa Living, un club esclusivo per membri con la passione per il kite surf. Proprio la donna è tornata a far sentire la sua voce in queste ultime ore. La compagna di Javier Martinez ha lanciato un importante messaggio sui social. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove la si vede con in mano alcuni rifiuti trovati in spiaggia. La donna ha quindi scritto il seguente messaggio: “Se vedi plastica o rifiuti nella spiaggia per favore raccoglili. Ogni piccola nostra azione aiuta a proteggere l’oceano. Manteniamo le spiagge pulite.“

Helena Prestes si sta godendo le vacanze in Brasile

La modella brasiliana ha voluto lanciare un appello per la salvaguardia delle spiagge e degli oceani. Helena Prestes si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Brasile, la terra dov’è nata e cresciuta. L’ex concorrente del Grande fratello sta condividendo alcuni video e foto del suo viaggio nel suo profilo Instagram dov’è molto attiva. Nei giorni scorsi, la 35enne aveva riferito di avere un problema di salute che la stava condizionando molto. La donna aveva pubblicato in una storia postata sui social il seguente messaggio: “Oggi anche senza voce e tosse non sento dolore. Solo un leggero fastidio. Un passo avanti. Questa cosa alla gola mi sta buttando giù e molto difficile, ormai più di un mese così. A volte pesa davvero.