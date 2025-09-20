Javier Martinez, rivelazione sui social: “Che traguardo”, cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Lo schiacciatore argentino è reduce dalla prima amichevole con la sua nuova squadra, la Terni Volley Academy, dove si è messo in mossa per le sue prodezze sul campo. In queste ultime ore, però, il 30enne ha fatto parlare per una storia che ha condiviso nel suo profilo Instagram, dov’è seguito da molte persone. Nel filmato si vede il compagno di Helena Prestes in compagnia del suo manager. In questo frangente, Javier Martinez dichiara le seguenti parole: “Che traguardo la mia prima macchina”. Il pallavolista argentino ha annunciato ai suoi sostenitori di aver comprato la sua prima auto, apparendo molto entusiasta del suo nuovo acquisto.

Javier Martinez ricorda il suo ingresso al Grande fratello

Nel frattempo, Javier Martinez ha fatto molto parlare in questi giorni. Oltre a prendere parte alla prima amichevole con la sua squadra, il pallavolista argentino ha emozionato i suoi fans ricordando il suo ingresso nella casa del Grande fratello avvenuto un anno fa. Per l’occasione, il 30enne ha postato una storia nel suo profilo Instagram, dove ha ringraziato i suoi sostenitori e sopratutto Helena Prestes con le seguenti parole: “Ma soprattutto grazie a te, Helena Prestes, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi”. La coppia si trova al momento distante visto la partecipazione della modella brasiliana in un nuovo reality show, le cui riprese si concluderanno il 22 settembre.