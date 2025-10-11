Helena Prestes lancia un avvertimento ai suoi fan: “Prima di prendere…”, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far notizia. La donna ha saputo conquistarsi un nutrito numero di fan dopo la sua esperienza al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana è finita nuovamente al centro dell’attenzione nella giornata di ieri 11 ottobre quando ha postato un video nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. In questo frangente, l’ex concorrente del Grande fratello ha lanciato un avvertimento ai suoi fan ed in particolari ai proprietari dei cani. La donna ha scritto il seguente messaggio: “Prima di prendere un cane pensate prima. Mangerete per il resto della vostra vita con colpa”, allegandolo ad un filmato in cui la si vede mangiare uno spuntino sotto gli occhi della sua amica a quattro zampe. Il post ha scatenato la reazione da parte dei fan della donna, che sono apparsi d’accordo con lei.

Helena Prestes entusiasta della nuova vita a Terni

Nel frattempo, Helena Prestes ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita a Terni, dove ha iniziato la convivenza con Javier Martinez. La modella e il pallavolista argentino sono apparsi entusiasti della loro nuova avventura in terra umbra come trapelato in alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente ospitata a Verissimo. Proprio il 30enne argentino ha dichiarato le seguenti parole ai microfoni del programma di Silvia Toffanin: “Conviviamo a Terni. Abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella che avevamo a Milano. Io sono tornato a giocare a pallavolo, ora riprendiamo il campionato. Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati”