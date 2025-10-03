Verissimo Helena Prestes e Javier Martinez, domenica 5 ottobre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innamorati e legati da una grande complicità, Helena Prestes e Javier Martinez saranno pronti a rivelare novità, domenica 5 ottobre, a Verissimo. Nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, Helena Prestes è cresciuta in un quartiere vicino alle favelas.

Appassionata di sport, in particolare per il basket

Entra così in una squadra locale. Quindi fa il suo esordio come modella, Milano l’accoglie. Diventa, in seguito famosa in tv, partecipa a diversi reality: nel 2023 è una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi, e successivamente prende partecipa al Grande Fratello, dove si è classificata seconda.

Proprio al reality conosce Javier Martinez. Nato a febbraio del 1995 in Argentina, da bambino Javier si trasferisce con i genitori in Sardegna. È un pallavolista di professione. Diventa famoso in tv, con la partecipazione prima a Temptation Island tra i single e poi al Grande Fratello.

I due formano una coppia affiatata e unita, che ne dite?