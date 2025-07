Helena Prestes, la rivelazione di un’ex gieffina: “Non si è snaturata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che sono state più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio durante l’esperienza televisiva durata mezzo anno, la donna è riuscita ad intrecciare veri rapporti d’amicizia con alcuni inquilini. Tra questi Pamela Petrarolo, che è tornata a rilasciare alcune dichiarazioni sulla modella brasiliana nel corso di una serata. L’ex componente delle Non è la Rai ha dichiarato le seguenti parole sul suo rapporto con l’ex gieffina: “tanti rapporti che magari dentro erano meno, si sono consolidati poi fuori come con Helena Prestes. Ho trovato una donna straordinaria con cui ho legato ancora di più”. Pamela Petrarolo ha poi aggiunto che la fidanzata di Javier Martinez è rimasta la stessa di quella che era nella casa del GF, ammettendo: “lei non si è snaturata, bisognava capirla.. come tutti gli esseri umani si discute come discuti con un’amica..“

Pamela Petrarolo aveva difeso Helena Prestes e Javier Martinez

Pamela Petrarolo non è nuova a parlare di Helena Prestes. Qualche settimana fa, l’ex componente delle Non è la Rai aveva rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non succederà più dove aveva parlato della storia d’amore tra l’ex gieffina e Javier Martinez. La donna aveva dichiarato: “ho un bellissimo rapporto con lei e voglio smentire quello che si sente in giro e quello che dicono, invece loro sono una coppia molto serena, secondo me la loro serenità non piace a qualcuno per cui ci ricamano sopra e “je portano pure un po’ Jella” come si dice a Roma.” Pamela aveva difeso a spada tratta la coppia, ammettendo “questi due ragazzi alla faccia di tutti si amano molto e condividono un sacco di cose insieme”