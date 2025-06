Helena Prestes, la previsione di un ex gieffino: “Destinata a tante cose belle”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nel corso dell’esperienza televisiva, la modella brasiliana ha stretto dei veri rapporti d’amicizia. Tra questi c’è quello con Mattia Fumagalli, maestro di sci entrato nella parte finale del reality show. Proprio l’ex gieffino si è reso protagonista di un commento dolcissimo nei confronti dell’ex compagna d’avventura. L’uomo ha commentato l’ultimo post della modella brasiliana con parole d’amore. Nel commento, Mattia Fumagalli scrive le seguenti parole: “Che sia l’inizio di una lunga serie di traguardi che ti appartengono, che ti accolgono, che ti fanno sentire nel posto giusto al momento giusto. Hai dentro una luce rara: sei destinata a tante cose belle. Ti voglio bene Amorazia Mia.” L’uomo ha fatto una previsione sul futuro lavorativo di Helena Prestres che sembra essere brillante.

Helena Prestes stimata da alcuni ex gieffini

La compagna di Javier Martinez ha dimostrato di aver stretto dei veri rapporti come dimostrato dalle parole che alcuni ex gieffini riservano nei suoi confronti. Solo alcuni giorni fa, un’altra protagonista del Grande Fratello aveva usato parole di stima nei confronti della donna. Si tratta di Pamela Petrarolo che in un’intervista radiofonica aveva dichiarato le seguenti parole: “Ho un bellissimo rapporto con Helena Prestes e voglio smentire tutto quello che si sente in giro. Loro sono una coppia serena, si amano, condividono tanto insieme. Forse la loro serenità dà fastidio e qualcuno ci ricama sopra. Ma vi dovete mettere l’anima in pace!“. In quell’occasione, l’ex componente delle Non è la Rai aveva difeso a spada tratta la storia degli Helevier dalle dichiarazioni di Carlo Motta.