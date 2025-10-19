Helena Prestes, la confessione che sorprende i fans: “Ho paura”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha aperto il suo cuore nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La donna ha raccontato come procede la sua storia d’amore con Javier Martinez ed i suoi progetti per il futuro. La modella brasiliana ha rivelato di essersi trasferita a Terni per stare vicina al compagno, che tra pochi giorni inizierà il campionato di A3 con la sua squadra di pallavolo. La donna ha quindi fatto una confessione che ha sorpreso i suoi fan. Helena Prestes ha parlato dell’eventualità di diventare presto madre, dichiarando in questo modo: “ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”.

Helena Prestes sta cercando un figlio con Javier Martinez

Finita qui? No, perchè Helena Prestes ha fatto una confessione ancora più personale alle pagine del settimanale Chi. La modella brasiliana ha rivelato di star cercando un figlio con Javier Martinez, dichiarando in questo modo: “non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”. Nel frattempo, l’ex gieffina e il compagno hanno preso parte a Roma Sposa dove hanno sfilato in abiti nuziali per un noto brand. La coppia ha incantato tutti i presenti apparendo complici e più innamorati che mai. Durante la sfilata, i due si sono scambiati languidi sguardi ed alcuni teneri baci che hanno fatto sognare i presenti ed i fan che li hanno seguiti tramite la diretta social dell’evento.