Helena Prestes, confessione sulla sua nuova vita a Terni: “Javier è la mia casa”

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione in seguito alla fine del Grande fratello dove si è classificata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana è la protagonista dell’ultimo numero del settimanale Chi insieme a Javier Martinez, con il quale fa coppia fissa da ormai otto mesi. I due hanno fatto delle importanti dichiarazioni che hanno sorpreso i loro ammiratori. Helena Prestes ha fatto una confessione in merito alla sua nuova vita a Terni dopo aver vissuto per molti anni a Milano. La modella brasiliana ha dichiarato: “nella vita ho sempre girato. Milano l’avevo scelta perché si sta bene: si mangia bene e sotto il profilo della logistica è perfetta per il mio lavoro di modella. Però stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York…Alla fine qui siamo a un’ora da Roma… “

Helena Prestes non ha avuto problemi a lasciare Milano per seguire Javier Martinez

Intervistata da Chi, Helena Prestes ha ammesso che non è stato un problema lasciare Milano per iniziare un nuovo capitolo della sua vita a Terni, dove il suo compagno tra poco inizierà a giocare il campionato di A3 di volley con la squadra locale. La donna ha quindi fatto una confessione dolcissima, dichiarando in questo modo: “la casa adesso per me è Javier: non è più un posto, una città, la mia casa è lui”. La coppia è apparsa innamoratissima e più unita che mai. Di recente, i due hanno deciso di concedersi un weekend romantico nelle Marche dove hanno cenato e soggiornato in un noto hotel.