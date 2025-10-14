Helena Prestes e Javier Martinez presto genitori? “Ci stiamo provando”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in uscita mercoledì 15 ottobre in tutte le edicole italiane. In questo frangente, gli Helevier hanno rivelato come sta procedendo la loro relazione fuori dalla casa del Grande fratello, facendo un annuncio importante. Helena Prestes e Javier Martinez hanno rivelato di essere pronti per un figlio. La modella brasiliana ha dichiarato sull’eventualità di diventare madre a breve: “ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”.

Helena Prestes e Javier Martinez stanno cercando di avere un figlio

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Helena Prestes e Javier Martinez hanno rivelato di star cercando di avere un figlio. La modella brasiliana ha dichiarato alla giornalista: “non le stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”. La coppia non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta loro. In una vecchia intervista, il pallavolista argentino aveva dichiarato le seguenti parole: “Se voglio dei figli? Ne abbiamo parlato, perché lei mi vede come un padre perfetto di una bambina. Non sono spaventato, anzi, l’idea mi piace. Anche perché ho sempre sognato di avere una bella famiglia. Adesso sento che questo sogno potrebbe realizzarsi con Helena, perché lei è la persona giusta. Ci vedo già, con la casa in disordine, un po’ incasinata, i nostri figli, tante risate, rumore, amici e serenità.”