Helena Prestes inedita: “Non ci vado da tre mesi”, la confessione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha trascorso due settimane in Brasile. La modella ha raggiunto l’est del paese verdeoro per praticare kite-surf e fare yoga. Dopo aver passato la prima parte del viaggio insieme a Javier Martinez soggiornando in un resort di lusso, l’ex concorrente del Grande fratello ha fatto tappa ad Atins, dove si è unita ad un gruppo di amiche con la sua stessa passione del kite-surf. In queste ore, la donna ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram riguardante la disciplina sportiva che ama tanto praticare nel tempo libero. Nel filmato, Helena Prestes rivela i dieci motivi per il quale una persona dovrebbe provare il kite-surf. Ad un certo punto del video si sente la donna ammette che questo sport l’aiuta a tenersi in forma, tanto da aggiungere: “Palestra quale? Io non vado in palestra da più di tre mesi. Solo kite-surf.”

Helena Prestes e la passione per il kite-surf

Sempre nel post, Helena Prestes ammette che il kite-surf non è uno sport così semplice come potrebbe apparire. La compagna di Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Uno sport molto figo sembra facile finché non lo propri”. La donna ha concluso, spiegando che grazie al kite-surf ha avuto modo di stringere nuove amicizie e staccare la testa dai social e da ogni problema. Nel frattempo, il viaggio della modella in Brasile dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. In una storia condivisa sui social, la donna ha dichiarato che avrebbe passato gli ultimi giorni ad Atins prima del ritorno in Italia.