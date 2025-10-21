Helena Prestes inedita: “Ecco cos’è la cosa migliore del Brasile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti in questo momento in Italia. Un grande successo arrivato grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dove si era messa in mostra per il suo carattere, il suo passato difficile in Brasile e la nascita della sua storia d’amore con Javier Martinez. Proprio l’ex concorrente del reality show è tornata a far parlare di sé in questi ultimi giorni. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha ricordato le sue origini brasiliane. Per l’occasione, la 35enne ha pubblicato un simpatico video del popolo brasiliano con la seguente didascalia: “La cosa migliore del Brasile è il brasileiro”. La donna è apparsa particolarmente attaccata alle sue origini sudamericane.

Helena Prestes racconta il suo passato in Brasile

Dietro al carattere molto forte di una persona si nasconde una storia spesso difficile alle spalle. Proprio Helena Prestes aveva raccontato il suo passato durante una puntata del Grande fratello. In quel frangente, la modella aveva ammesso le seguenti parole: “Sono cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile. Sono qui da sola da tanti anni. I mie genitori abitano in Brasile, non vado a trovarli e non li vedo. Papà non c’era, non veniva proprio. Lui litigava molto con mamma, quindi casa era molto rumorosa, avevo molta paura, c’era spesso la polizia quando litigavano.” Helena Prestes aveva rivelato di essere cresciuta vedendo suo papà in una casa di recupero a causa dell’alcol. La compagna di Javier Martinez aveva concluso rivelando che l’uomo non c’era mai stato quando lei aveva bisogno di lui.