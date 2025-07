Helena Prestes incanta in bikini su Instagram. Poi dà l’appuntamento ai fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è la grande protagonista di questa estate. La modella brasiliana sta facendo molto parlare di sé in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è piazzata al secondo posto. Nel corso di questi mesi, la donna ha siglato importanti collaborazioni con noti brand di moda italiani. Proprio ieri 22 luglio, la fidanzata di Javier Martinez ha incantato i suoi fan con la pubblicazione di un reel nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila utenti. Helena Prestes ha mostrato una splendida forma mentre sponsorizzava alcuni costumi di una nota marca italiana. Neanche a dirlo, il post è stato invaso da commenti del tipo: “Una bellezza che splende all’estero ma anche di più all’interno. Professionale, autentica e sempre incantevole in ogni passo che fa.” Anche Jessica Morlacchi ha commentato il video dell’ex gieffina con le emoj delle fiamme.

Helena Prestes annuncia una diretta su Tiktok

Nel frattempo, Helena Prestes ha dato all’appuntamento ai suoi numerosi fan. Ieri 23 luglio, la modella brasiliana ha annunciato che farà una diretta su Tiktok con un post pubblicato nel suo profilo X, che cita in questo modo: “Live domani tigress”. La donna non è nuova a fare dirette con i suoi fan. Nei giorni scorsi, la fidanzata di Javier Martinez aveva fatto una live su Tiktok mentre raggiungeva Padova in treno. In questo frangente, la donna aveva intrattenuto i suoi sostenitori giocando insieme a loro e scambiando alcune battute. Nonostante la fine del Grande Fratello, la 35enne ha saputo costruirsi una nutrita fanbase che la segue in ogni avventura.