Helena Prestes inarrestabile: “Un sogno conquistato”, ecco cosa ha fatto

Continua il momento d’oro di Helena Prestes in seguito alla fine della sua esperienza all’interno del Grande Fratello dove si è classificata al secondo posto. Dopo aver passato due settimane tra la Corsica e la Sardegna, la modella brasiliana si trova attualmente in America e più precisamente a New York in compagnia del suo compagno Javier Martinez conosciuto nella casa più spiata d’Italia. Nella giornata ieri 23 agosto, l’ex gieffina ha scatenato i suoi fan facendo un annuncio nei suoi canali social. Helena Prestes ha pubblicato il seguente messaggio nel suo profilo X in cui è seguita da oltre 50 mila followers: “Dopo tanta strada e sacrifici, sono finalmente a NYC con il visto di lavoro in mano. Un sogno conquistato, una nuova avventura che inizia…Non vedo l’ora di condividere il lavoro, fatto gli ultimi due giorni..”

Helena Prestes è volata a New York per una campagna internazionale di moda

Helena Prestes è volata in America e più precisamente a New York per prendere parte ad una nuova campagna internazionale di moda. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. In questi giorni, la compagna di Javier Martinez ha mostrato alcuni foto e video che la ritraggono sopra di un set. Al momento non è chiaro il brand per il quale l’ex gieffina ha posato anche se è certo sia internazionale. Un momento davvero d’oro per la modella di origini brasiliana sia dal punto di vista lavorativo che personale. La storia d’amore con lo schiacciatore del Terni Volley Academy sembra procedendo a gonfie vele.