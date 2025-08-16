Helena Prestes in topless infiamma l’estate: la foto è bollente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana si sta godendo le vacanze a bordo di un veliero insieme a Javier Martinez ed una coppia di amici. La coppia ha fatto tappa in Corsica e più precisamente a Bonifacio come mostrato in alcuni video e foto pubblicati nei rispettivi social. Nel corso delle ultime ore, però, Helana Prestes ha scatenato i suoi fan pubblicando nelle sue storie di Instagram alcune foto scattate dal fotografo Gabriele Miceli. In una foto la compagna di Javier Martinez si mostra in topless mentre in un’ altra è girata di spalle dove indossa solo il micro tanga del bikini. L’ex concorrente del Grande fratello ha infiammato l’estate già bollente con nuove foto che hanno messo in mostra la sua forma e lasciato poco all’immaginazione.

Helena Prestes ringrazia i fan su X

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata a farsi sentire sui social. La donna ha pubblicato un messaggio nel suo profilo X dove ha ringraziato tutti i suoi fan per il sostegno che ogni giorno le dimostrano. Nel post si leggono le seguenti parole: “Buongiorno vedo vostro amore e voglio ringraziarvi la compagnia…oggi mi ricordavo vostri aerei momenti indimenticabili… baci e abbracci a tutti”. Solo pochi giorni fa, la compagna di Javier Martinez aveva attaccato pesantemente gli haters con un post sempre sul vecchio Twitter. In quel frangente, la donna aveva definito i leoni da tastiera delle persone maniache e fanatiche.