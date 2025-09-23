Helena Prestes in difficoltà nel reality show di Amazon: c’entra Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello, dove hanno fatto sognare grazie alla loro storia d’amore ricca di colpi di scena. In questa settimana, gli Helevier sono tornati alla ribalta. Se il pallavolista argentino è tornato sul campo di pallavolo a distanza di tempo, la modella brasiliana ha preso parte alle registrazioni di The Fifty, il nuovo reality show in onda nel 2026 su Amazon Prime Video. Nel corso degli ultimi giorni stanno uscendo molte indiscrezioni in merito all’esperienza di Helena Prestes all’interno del nuovo programma. Secondo quanto trapelato da Alessandro Rosica nel suo profilo Instagram si apprende che l’ex gieffina avrebbe avuto alcune difficoltà all’interno di The Fifty.

Helena Prestes ha accusato la mancanza di Javier Martinez a The Fifty

Nella giornata di ieri 22 settembre, Alessandro Rosica ha pubblicato una storia su Instagram dove ha rivelato qualche retroscena in merito a The Fifty. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere: “Ci sono stati tanti litigi e discussioni ovviamente. Hanno messo degli ex, gente che si era denunciata. Purtroppo Helena Prestes non stava bene e gli mancava Javier Martinez. Andata molto male mi hanno detto. Shaila incommentabile come sempre. Ha litigato con tutti.” La modella brasiliana avrebbe accusato la nostalgia del compagno, con il quale fa coppia fissa da oltre 7 mesi. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, gli Helevier non sono mai stati lontani per troppo tempo, tanto da passare ogni momento insieme.