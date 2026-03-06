Helena Prestes “in competizione con Javier Martinez”: la replica dell’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare l’opinione pubblica a distanza di ormai diverso tempo dalla sua partecipazione al Grande Fratello che le ha dato molta popolarità in Italia. Nel corso delle ultime ore, l’influencer brasiliana è stata vittima di un attacco hater. In particolare, un utente ha scritto un commento nel profilo Instagram della donna dove l’ha accusata di essere in competizione con Javier Martinez, il compagno che ha conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’hater ha scritto: “Ma è vero che stai bloccando le persone che tifano il tuo fidanzato? Perché siete in competizione?“. Le parole non hanno lasciato indifferente Helena Prestes, che ha voluto intervenire. La donna ha risposto per le rime all’utente, scrivendo in questo modo: “Io blocco te e le tue amiche e qualsiasi persona che fa un commento tossico dipendente dalla nostra persona che dovete veramente fare una vita più sana altrimenti verrete bloccati continuamente.”

Helena Prestes passa per le vie legali contro gli haters

La 35enne ha risposto ad un hater, che l’ha provocata nel suo profilo Instagram. Helena Prestes ha avvertito l’utente che non avrebbe esitato a bloccarla appena avrebbe letto la sua risposta. Proprio la donna ha parlato dei leoni da tastiera nel corso di una diretta fatta su TikTok. In quell’occasione, l’influencer di San Paolo ha spiegato agli utenti che lei e Javier Martinez hanno deciso di ricorrere alle vie legali per tutelarsi dagli haters, che spesso attaccano loro e la loro storia d’amore.