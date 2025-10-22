Helena Prestes ha un problema di salute: “Segnali chiari dal corpo”, ecco cosa ha

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana si trova a Milano dove ha preso parte ad un evento in un noto ristorante di Piazza Duomo. La donna ha però fatto preoccupare i suoi fan nel corso delle ultime ore. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annunciato di avere un problema di salute. L’ex concorrente del Grande fratello ha scritto il seguente messaggio: “Oggi ho fatto la visita dall’otorino ed a quanto pare le mie corde vocali hanno bisogno di un po’ di attenzione e di cura. Niente di drammatico ma dovrò seguire un percorso di terapia per rimetterle in forma. A volte il corpo ci manda dei segnali chiari. Fermarsi un attimo, respirare e prendersi cura di sé stessi. Si va avanti passo dopo passo.”

Helena Prestes, look super sexy a MIlano

Nel frattempo, Helena Prestes ha preso parte ad un evento a Milano organizzato in un noto ristorante. La modella brasiliana ha optato per un look super sexy che ha mandato in visibilio i suoi fan. La 35enne ha indossato un vestito di pizzo che ha messo in mostra la lingerie nera presente sotto. La donna ha poi abbinato il tutto con un rossetto rosso, una capigliatura selvaggia e degli stivali lunghi neri di pelle. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha avuto modo di riabbracciare altre ex gieffine come Perla Vatiero, Greta Rosetti, Francesca Rocco ma anche Mariana Rodriguez, con la quale ha un’amicizia di lunga data.