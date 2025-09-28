Helena Prestes ha riabbracciato Stefania Orlando dopo il Grande Fratello: il video sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione. Dopo aver concluso le riprese di un nuovo programma per Amazon Prime Video, la modella brasiliana ha raggiunto Terni, dove vive da ormai qualche settimana con Javier Martinez. Proprio la coppia ha deciso di ritagliarsi un weekend fuori porta. I due hanno raggiunto la Toscana e più precisamente l’agriturismo di Luca Calvani che si trova in provincia di Lucca. In questo frangente, Helena Prestes e il compagno hanno avuto modo di riabbracciare oltre a Luca anche Amanda Lecciso e Stefania Orlando, che avevano condiviso con loro l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. La bionda opinionista aveva instaurato un rapporto molto stretto con la modella, tanto da farsi forza a vicenda durante il programma.

Stefania Orlando e Helena Prestes insieme dopo il Grande fratello

Stefania Orlando e Helena Prestes si sono ritrovate in seguito all’esperienza al Grande fratello. L’opinionista romana ha raggiunto l’ex gieffina all’agriturismo di Luca Calvani, dove ha riabbracciato anche Javier Martinez e Amanda Lecciso. In un post condiviso su Instagram si vede la donna insieme alla modella brasiliana mentre dicono: “eh non lo so” come erano solite dire nel GF. Proprio Stefania Orlando aveva sponsorizzato fortemente la vittoria della 35enne nel programma. In più di un’occasione, la donna aveva usato parole di stima ed affetto nei confronti della 35enne. Ospite di Pomeriggio Cinque, Stefania Orlando aveva dichiarato le seguenti parole: “Spero che vinca Helena perché è una donna vera, una donna anche molto dura ma che ha pagato per un suo errore. Lei era stata mandata via dal pubblico, ma lo stesso pubblico l’ha fatta rientrare ed io spero che sia lei a vincere”.