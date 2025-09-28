Helena Prestes e Javier Martinez, dolce sorpresa da Amanda Lecciso: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad emozionare il pubblico italiano. Questa volta la coppia nata nella scorsa edizione del Grande Fratello ha deciso di ritagliarsi dei momenti di relax in Toscana e più precisamente in provincia di Lucca. Gli Helevier, così si fanno chiamare dai fans, hanno deciso di raggiungere l’agriturismo di proprietà di Luca Calvani, con il quale avevano stretto un grande rapporto d’amicizia dentro la casa. In questa circostanza, Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto modo di riabbracciare un’altra ex gieffina. Si tratta di Amanda Lecciso, che ha raggiunto la Toscana direttamente dalla Puglia. Proprio la sorella di Loredana Lecciso si è resa protagonista di una dolce sorpresa nei confronti della coppia che ha visto nascere dentro il reality show.

Helena Prestes e Javier Martinez ed il tiramisù di Amanda Lecciso

Amanda Lecciso ha fatto una sorpresa per gli Helevier come rivelato in una storia su Instagram postata da Luca Calvani. Nel filmato si vede l’ex fidanzata di Iago Garcia portare sulla tavola un tiramisù con le iniziali della coppia, dichiarando in questo modo: “L’ho fatto io”. Neanche a dirlo, il gesto è stato apprezzatissimo da Helena Prestes e Javier Martinez che si sono scambiati sorrisi e sguardi d’intesa a tavola. La coppia è reduce da un grande momento sia a livello professionale che sentimentale. La modella brasiliana ha appena finito di registrare un programma che debutterà nel 2026 su Amazon Prime Video. Lo schiacciatore argentino, invece, ha preso parte alla presentazione della sua squadra di pallavolo a Terni, dov’erano presenti più di mille persone.