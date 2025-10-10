Helena Prestes, gesto d’amore per Javier Martinez: “Il tempo passa…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione nonostante la fine del suo Grande fratello. La modella brasiliana ha da qualche settimana preso residenza a Terni, dove vive insieme a compagno Javier Martinez conosciuto nella casa più spiata d’Italia. I due sono stati di recente ospiti di Verissimo dove hanno aggiornato Silvia Toffanin ed il pubblico sulla loro storia d’amore che va avanti da ormai 8 mesi. In queste ore, la modella brasiliana ha compiuto un nuovo gesto d’amore nei confronti del fidanzata. La donna ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme a Javier Martinez in alcuni momenti della loro vita a Terni sotto le note della canzone portoghese 60 Segundos che dice: “Il tempo passa velocissimo quando sono con te. Le ore diventano minuti non capisco che quello che più voglio è vivere con te…”

Helena Prestes e Javier Martinez sognano il matrimonio

Gli Helevier sono stati ospiti di recente a Verissimo dove hanno raccontato a Silvia Toffanin come sta procedendo la loro storia d’amore dopo essersi conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello condotto da Alfonso Signorini. Javier Martinez ha riferito di avere importanti progetti per il futuro insieme ad Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “Presto arriverà la proposta di matrimonio. Sogniamo una famiglia e non voglio aspettare tanto. Non voglio essere un Peter Pan, ma un uomo maturo”. Allo stesso tempo, la compagna ha riferito di trovarsi bene in quel di Terni, tanto da non mancarle niente.