Helena Prestes finisce nella bufera: i contenuti a pagamento infuriano i fan

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno fatto più parlare nell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si sta godendo questi giorni a Napoli in compagnia di Javier Martinez. La coppia si è recata ai Quartieri Spagnoli dove hanno potuto vedere il murales su Diego Armando Maradona. In queste ultime ore però Helena Prestes è finita al centro della bufera per una decisione presa. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di attivare l’azione dei contenuti a pagamento su Instagram. Ogni utente dovrà pagare 3 euro per avere la possibilità di vedere le stories in esclusiva della fidanza di Javier Martinez. Neanche a dirlo, la scelta ha scatenato le critiche del popolo social. Molti utenti hanno accusato la donna di poca riconoscenza con post del tipo: “Per me è una mancanza di rispetto, per chi l’ha seguita e sostenuta per mesi questo è il ringraziamento che fa alle fan? Vende i contenuti a pagamento?”.

Helena Prestes rompe il silenzio dopo la bufera sui contenuti a pagamento

La fidanzata di Javier Martinez è finita al centro della bufera per aver deciso di mettere i suoi contenuti su Instagram a pagamento. Critiche che sono arrivata alla diretta interessata, che ha deciso di rispondere in vari post scritti nel suo profilo Twitter dov’è molto seguita. Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “È ormai da circa quattro anni che mi diverto a creare e condividere contenuti. Ma cosa cambia adesso? Ho un abbonamento da 3 euro al mese, su cui pago anche le tasse… e c’è chi si lamenta? Dovrei forse mettere l’abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo?”. La modella brasiliana ha poi scritto: “È anche un test: se vedo che i contenuti esclusivi vengono condivisi altrove, allora non saranno più esclusivi… e in quel caso li toglierò. Ma per ora proviamo: sono felice e curioso di vedere come andrà!”. Insomma, la donna sembra essere convinta della sua scelta.