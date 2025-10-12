Helena Prestes, esperienza da brividi per l’ex gieffina: ecco cosa ha fatto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano con le sue avventure in italia ed in giro per il mondo. La modella brasiliana sta vivendo un momento davvero felice della sua vita grazie ad importanti ingaggi lavorativi ed una storia d’amore che procede a gonfie vele con Javier Martinez, che ha conosciuto all’interno della scorsa edizione del Grande fratello. Proprio la coppia ha decido ritagliarsi un weekend ricco di adrenalina nelle Marche. Helena Prestes ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede prepararsi per lanciarsi con il paracadute. In uno di questi video si vede l’ex gieffina mentre salta dall’elicottero con indosso una tutina bianca che ha messo in risalto le sue curve. In rete il pubblico è apparso stupito dal coraggio mostrato dalla donna, tanto da scrivere commenti del tipo “ma come fa?”, “incredibile” e “wow.”

Helena Prestes è tornata alla sua vecchia passione

La compagna di Javier Martinez è tornata a praticare una sua vecchia passione. Si tratta del paracadutismo, disciplina che ormai pratica da diverso tempo. In alcune storie postate sui social si vede la donna prepararsi e poi lanciarsi dall’elicottero. Non è la prima volta che Helena Prestes si cimenta in avventure di questo genere. Solo alcuni mesi fa, la donna decise di gettarsi con il paracadute sopra le piramidi di Giza. In quell’occasione, la donna aveva scritto: “Dream list in progress”. La modella brasiliana ha dimostrato di essere una grande amante degli sport estremi, che è solita praticare quando ha del tempo libero dagli impegni di lavoro.