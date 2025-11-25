Helena Prestes, curioso aneddoto del suo soggiorno a Milano: ecco qual è

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana ha dimostrato di essere instancabile, tanto da essere tornata subito a lavoro dopo aver due settimane in Brasile. Dopo aver passato il weekend in famiglia a Terni, la 35enne ha raggiunto Milano per prendere parte ad un nuovo progetto come annunciato da lei stessa sui social. Helena Prestes ha scritto nel suo canale d’Instagram che vanta quasi 50 mila iscritti il seguente commento: “Chi finisce di lavorare alle 21h ed è distrutta ma felice?“. Al momento, l’ex gieffina non ha reso noto il progetto a cui sta lavorando ma ha comunque destato la curiosità dei suoi sostenitori.

Helena Prestes è a Milano per impegni di lavoro

La compagna di Javier Martinez ha raggiunto Milano per impegni di lavoro. Proprio Helena Prestes ha pubblicato una storia su Instagram, rivelando un aneddoto del suo soggiorno in Lombardia. La donna ha pubblicato un suo selfie distesa su di un letto con il seguente commento: “Grazie al vicino che suona benissimo il piano mentre leggo prima di dormire.” La modella brasiliana ha dimostrato d essere una vera trottola tanto da aver cambiato continenti, paesi e città nel giro di pochissimo tempo. Chissà se nei prossimo giorni la donna svelerà il progetto a cui ha preso parte.