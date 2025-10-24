Helena Prestes e la dolce dedica per Javier Martinez: “Amore mio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha preso parte a diversi eventi in questa settimana in giro per l’Italia. Dopo aver preso parte ad un evento in un noto ristorante di Milano, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raggiunto Napoli, dove ha condiviso il palco con Cristiano Malgioglio, Samira Lui e Matilde Brandi. I quattro volti dello spettacolo italiano sono stati ospiti del lancio di una nuova linea di skincare made in Italy. In questo frangente, la donna ha incantato tutti indossando un abito lungo blu che ha messo in mostra la sua figura slanciata. Helena Prestes ha quindi fatto ritorno a Terni, dove abita da ormai diverse settimane insieme a Javier Martinez, che è stato ingaggiato dalla squadra locale che disputerà domenica 26 ottobre la prima partita di campionato A3.

Helena Prestes ed il messaggio per Javier Martinez

La modella brasiliana si è riunita col compagno dopo alcuni giorni in giro per l’Italia per impegni di lavoro. Per festeggiare il ricongiungimento, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una dedica d’amore per Javier Martinez. Nella storia di vede il pallavolista argentino della Terni volley academy sorseggiare un bicchiere di vino con la seguente didascalia: “Finalmente l’amore mio.” I due continuano la loro storia d’amore dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello più di un anno fa. In quell’occasione, il 30enne argentino cedette ad un corteggiamento serrato da parte della modella brasiliana dopo vari mesi.