Helena Prestes emoziona sui social: “Ci vuole coraggio…”, il messaggio

Helena Prestes continua a tenere l’alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna ha ottenuto un incredibile successo in seguito all’esperienza all’interno della scorsa edizione del Grande fratello, dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 30 settembre quando ha postato un messaggio in una storia pubblicata nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila utenti. Helena Prestes ha pubblicato la foto di due rotoli di cotone celesti con la seguente didascalia: “Imparando che anche per essere felici ci vuole coraggio. La felicità non è solo un dono che arriva da fuori, ma un percorso di apprendimento consapevole e spesso anche di scelte coraggiose.”

Helena Prestes ha raggiunto Luca Calvani in Toscana

L’ex concorrente del Grande fratello è tornata a far parlare di sé per un messaggio pubblicato nelle sue storie di Instagram. Helena Prestes è reduce da un weekend fuori Terni insieme al compagno Javier Martinez. I due hanno raggiunto la Toscana e più precisamente l’agriturismo di Luca Calvani per prendere parte alla prova del suo ricevimento di nozze col compagno Alessandro. In questo frangente, gli Helevier così si fanno chiamare in rete dai fans hanno avuto modo di riabbracciare anche Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Una reunion che ha fatto storcere il naso ad un altro ex gieffino: Lorenzo Spolverato, che ha tolto il segui ad Amanda Lecciso su Instagram.