Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fa piangere Amanda Lecciso: “Mi hai trascurato”

Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso sono stati i protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello. I due concorrenti inizialmente avevano fatto amicizia, tanto da sembrare che potesse durare anche fuori dal contesto televisivo. Ma ecco che la situazione è degenerata con il ripescaggio di Helena Prestes. La donna si è avvicinata molto alla modella brasiliana. Una decisione che non è piaciuta affatto a Lorenzo Spolverato, che ha mostrato tutto il suo risentimento. Per questo motivo, i due concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati in giardino dove hanno avuto una furioso confronto. Ad iniziare è stato Lorenzo Spolverato che ha detto: “Io mi chiedo, ma come posso se mi siedo adesso su questa poltrona ne deve valere la pena”. Di qui è arrivata la replica immediata di Amanda Lecciso, che ha dichiarato: “Allora se non pensi di doverti sedere, non ti sedere. Non parlare nemmeno in piedi, perché per me non vale la pena ascoltare nemmeno uno che non si siede perché non ha voglia di parlare con me.”

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato confessa di essere stato trascurato da Amanda Lecciso

Il finalista del Grande Fratello a questo punto ha rincarato la dose, accusando Amanda Lecciso di non ascoltarlo e di esserci rimasto male quando l’ha rincorso con il portacenere per aver gettato i mozziconi di sigaretta in terra. La donna ha chiesto al modello milanese se si sentisse trascurato da lei. Di qui, è arrivata la replica di Lorenzo Spolverato che ha dichiarata: “Brava Amanda, si.”, aggiungendo che lui non l’ha trascurata. Amanda ha provato a giustificarsi, ammettendo di essersi più volte messa in discussione per comprendere i suoi atteggiamenti. La donna inoltre ha detto di volergli bene come Helena Prestes, dato che in amicizia non ci sono preferenze. Amanda ha quindi accusato Lorenzo Spolverato di continuare a giocare cercando alleati per arrivare in finale. La donna ha concluso, affermando che non deve ripulirsi di niente, volendo continuare come sempre ha fatto. Alla fine, la donna si è lasciata andare ad un pianto a dirotto.