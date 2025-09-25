Helena Prestes ed il dolce augurio per Javier Martinez: “Spero che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti all’interno del Grane fratello che ha visto la nascita della loro storia d’amore che va avanti da ormai 7 mesi. In queste ore, gli Helevier sono tornati nuovamente a far parlare di sé. In particolare, Javier Martinez ha partecipato alla presentazione della sua squadra al PalaTerni di Terni davanti a più di 1000 sostenitori. In questo frangente, il pallavolista argentino ha potuto contare sull’appoggio di una tifosa speciale. Si tratta della modella brasiliana che era presente sugli spalti del palazzetto di Terni per assistere alla presentazione del Terni Volley Academy. La donna è apparsa raggiante mentre guardava il compagno venire presentato dagli speaker.

Helena Prestes spera che Javier Martinez vinca tutte le partite

L’ex gieffina ha preso parte alla presentazione del Terni Volley Academy, che è avvenuta il 25 settembre al Palaterni davanti ad una folla di oltre 1000 persone. In questo frangente, Helena Prestes ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Galilelo, un’emittente locale. La donna ha rivelato come sta procedendo la sua esperienza nella città umbra, dichiarando: “Terni è una città molto evoluta, non mi manca niente qui“. L’ex gieffina ha poi fatto un dolce augurio per l’imminente inizio stagione di Javier Martinez con la sua squadra: “Spero che vinca tutte le partite.” La 35enne è apparsa emozionatissima mentre osservava il compagno dagli spalti come mostrato in alcuni foto e video pubblicati sui social.