Helena Prestes e quel retroscena spiazzante sul suo arrivo in Italia: “Non riuscivo a trovare..”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un grandissimo momento di popolarità in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dov’era stata voluta fortemente da Alfonso Signorini. Non tutti però sanno che dietro al sorriso ed il carattere forte della modella si nasconde un passato difficile ed esperienze di vita molto forti. A raccontare tutto era stata Helena Prestes nel corso di una diretta del reality show. La compagna di Javier Martinez aveva parlato del suo arrivo in Italia, facendo una dichiarazione davvero drammatica: “A 16 anni sono andata in Cile a fare la modella. A 23 anni ho deciso di venire in Italia. Non ho trovato lavoro subito, anzi. Vendevo i capelli per pagare l’affitto qui perché non riuscivo a trovare lavoro”.

Helena Prestes ed il difficile rapporto con la madre

Sempre durante il Grande fratello, Helena Prestes aveva parlato del rapporto coi genitori ed in particolare quello con sua madre, dichiarando: “Non vedo mia mamma da un anno e mezzo perché lei non vuole parlare più con nessuno. L’anno scorso, dopo un’esperienza televisiva sono andata da lei e le ho detto che non potevo più mandarle soldi come prima, volevo investire di più su di me e sul mio lavoro qui in Italia. Da quel momento non l’ho più sentita.” Un rapporto madre e figlia che sembra non essere ancora ricucito come raccontato da l’ex gieffina nel corso di una recente ospitata a Verissimo. In quel frangente, la modella brasiliana ha rivelato che Javier Martinez sta cercando di aiutarla a ritrovare il rapporto con la genitrice.