Helena Prestes e l’iniziativa per aiutare i bambini in Brasile: il messaggio social

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di diverso tempo dalla fine del Grande Fratello che l’ha vista protagonista. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un’iniziativa per aiutare i bambini in Brasile lanciata nei suo canali social. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un lungo messaggio nel suo profilo X, che vanta oltre 50 mila followers. In esso, l’ex gieffina ha scritto le seguenti parole: “Raccolta Giochi per i Bambini – Associazione del Bene Cari amici, l’Associazione del Bene, iniziativa nata grazie alla comunità brasiliana, organizza una raccolta di giocattoli da donare ai bambini che ne hanno più bisogno. Célia ed Eliane si occuperanno personalmente della raccolta e della consegna dei giochi, che avverrà con autorizzazione del giudice.” Helena Prestes ha concluso, ringraziando tutte le persone che avrebbero aderito alla causa: “Grazie di cuore a chi vorrà contribuire e aiutare a rendere speciale il Natale di tanti bambini”

L’iniziativa di Helena Prestes piace ai fans

L’iniziativa di Helena Prestes per i bambini in Brasile è stata accolta di buon grado da parte del popolo social. Un utente su X ha scritto: “Regalare un sorriso ad un bambino è il vero Natale. Il dono più prezioso per noi fan è il cuore grande della nostra Helena” mentre un altro “Il Natale deve essere speciale per tutti i bambini, complimenti per questa iniziativa alla quale contribuirò con molto piacere. Sei speciale”. Non è la prima volta che la modella brasiliana prende parte ad iniziative benefiche. Il brand dell’ex gieffina farà da sponsor ad un evento contro la violenza sulle donne che si terrà stasera 22 novembre a Genova.