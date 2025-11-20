Helena Prestes a capo di un’iniziativa speciale: “Orgogliosa di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di tanti mesi dalla fine del Grande fratello che l’ha vista protagonista. Nel corso delle ultime ore, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram per annunciare un’iniziativa di cui ne va molto fiera. La compagna di Javier Martinez ha scritto le seguenti parole: “Orgogliosa di aver sponsorizzato questa meravigliosa serata. Rompi il silenzio – charity dinner walls of dolls. Un evento dedicato alla solidarietà, alla bellezza ed alla forza delle donne.” Helena Prestes si è detta molto felice di aver potuto dare il suo contributo a questa iniziativa, che si terrà il 22 novembre a Genova. Per l’occasione sfileranno alcuni abiti del brand, creato dall’ex gieffina.

Il brand di Helena Prestes sponsorizzerà un evento contro la violenza sulle donne che si terrà il prossimo 22 novembre a Genova. La modella brasiliana ha dimostrato di avere particolarmente a cuore tale tematica. Solo alcune settimane fa, la donna fece un discorso su questo delicato argomento nel corso di uno spettacolo teatrale dov’era stata conduttrice. In quell’occasione, l’ex gieffina aveva dichiarato le seguenti parole: “i litigi nascono dalle parole. Impariamo ad amare con dolcezza, litigare con rispetto, ad ascoltare. Uomini siate gentili con voi stessi per non sorpassare i limiti. Vorrei invitarvi ad essere gentili, a rispettarvi, ad essere gentili verso le vostre donne.”